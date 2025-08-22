Kamyonet kasasında havuz keyfine rekor ceza!

Adana'da yaşayan Ömer Oğuz, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte aşırı sıcaktan bunalınca aracın kasasını havuza çevirmeyi düşündü. Arkadaşı Mehmet Ali Büdün'ü arayan Oğuz, "Annenin salçada kullandığı muşambayı al, göl kenarına gel" dedi. Arkadaşının araması üzerine Büdün, muşambayı alıp göl kenarına gitti ve önce aracın kasasına muşamba gerildi, daha sonra Seyhan Baraj Gölü'nden alınan su ile dolduruldu.

EN İŞLEK CADDEDE HAVUZ KEYFİ

Daha sonra gençler, havuza çevirdikleri aracın kasasında serinlemeye başladı. Bir süre sonra Oğuz, arkadaşlarını Turgut Özal Bulvarı'na götürerek gezintiye çıkarttı. Ancak sivil polisler, araçtan akan suyun trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit ederek durumu trafik polislerine bildirdi.

Bir süre sonra trafik polisleri gençleri çevirdi ve araç sahibi Oğuz'a "Trafiği tehlikeye düşürme", "Arabanın arkasında insan taşımak" ve "Yanında ehliyeti olmama" maddelerinden 60 bin lira idari para cezası kesip pikabı 15 gün trafikten men etti.

ARACINI SATTI

15 gün boyunca trafikten men olan araç, süresi bitince satışa çıkartıldı ve satıldı. 60 bin liralık para cezası ise 6 arkadaş tarafından aralarında para toplanarak ödendi.

Araçtakilerden Mehmet Ali Büdün, "Arabanın arkasına su doldurduk. 3 kişi arabanın ön tarafında, 4 kişide arabanın arkasında gezdik. Turgut Özal Bulvarı'nda gezerken bizi polisler durdurdu ve 3 maddeden 60 bin lira ceza kesti. Aracımız 15 gün trafikten men edildi. Arabanın arkasında serinleyip yola su atıyorduk" açıklamasında bulundu.

​​​​​​​

"ANNEMİN SALÇA MUŞAMBASINI DA GERİ İSTEDİM"

Serinliğin bedelinin 60 bin lira olduğunu belirten Büdün, "6 arkadaş 60 bin lirayı bölüştük. Normalde 1 arkadaşımız daha vardı ama o cezayı ödemeyeceğini söyleyip bizi mağdur etti. Araç trafikten men edilince ben annemin salça muşambasını da geri istedim. Annem onu salçada kullanacak. Arabamızı da sattık, artık serinlemek istediğimizde havuzu tercih ediyoruz. Havuzun parası daha ucuz" diye konuştu.