Kamyonet kasasından düşen genç ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonet kasasından düşen genç ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet Erdoğan idaresindeki ev eşyası yüklü 34 AP 9169 plakalı kamyonetin kasasında duran Ömer Faruk Sarı (27), dengesini kaybederek asfalta düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk Sarı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ömer Faruk Sarı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonet kasasından düşen genç ağır yaralandı

Kamyonet kasasından düşen genç ağır yaralandı

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