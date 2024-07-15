Kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 217 Sokak üzerinden Eski Manisa Yoluna çıkan Halil T. idaresindeki 35 PGK 96 plakalı kamyonet, Manisa yönüne seyir halindeki Hüseyin D. hakimiyetindeki 45 TS 762 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin T. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Halil T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.