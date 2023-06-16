Kamyonet önce servis minibüsüne ardından çekiciye çarptı

İHA’nın haberine göre, kaza saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Geçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametinden İstanbul istikametine seyreden Uğur Kaval idaresindeki 34 AF 4820 plakalı kamyonet aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Metrelerce savrulan kamyonet önce aynı istikamette önünde seyreden İlker Demirci yönetimindeki 16 S 1101 plakalı servis minibüsüne ardından Ali Özcan’ın kullandığı 16 AOZ 056 plakalı çekiciye çarptı. Kazada servis minibüsünden yaralanan olmazken, kamyonetin sürücüsü Uğur Kaval ile kamyonette bulunan Cemil Albayrak ve çekici sürücüsü Ali Özcan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekini sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Cemil Albayrak’ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Cemil Albayrak, Ali Özcan ve Uğur Kaval sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Cemil Albayrak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Ali Özcan ve Uğur Kaval’ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve yol temizleme çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.