Kamyonet şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaza, Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetiyle Sugözü Mahallesi'nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ramazan G., kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, kamyonet sürücüsü Ramazan G., araçta yolcu olarak bulunan Nazmi Ş. ve Berat S. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.