Kamyonet şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonet şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında bir kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 Kara yolu Altuntaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki kamyonet Akşehir'den Konya istikametine doğru seyir halindeyken Altuntaş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ taraftaki şarampol içerisine uçtu.

Kazada, sürücü R.A. ile araç içerisindeki M.M.A., A.A., Y.A., C.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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