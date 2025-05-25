Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Gürek (69) hayatını kaybetti, eşi Memnune Gürek ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akyazı ilçesinde bağlı Keremali Yaylası'nda meydana geldi. Ali Gürek'in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada, Ali Gürek ve yanındaki eşi Memnune Gürek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali Gürek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Memnune Gürek ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

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