Kamyonet şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Kamyonet şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kazaların sıklıkla yaşandığı Çelik rampasında kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Ekrem Karaaslan idaresindeki 46 P 2882 plakalı kamyonet, Balkar Beldesi girişinde bulunan Çelik rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

cc.jpgMeydana gelen kazada sürücü Ekrem Karaaslan ile araç içerisinde bulunan Kevser Karaaslan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, Çelik rampasında sürekli yaralanmalı kazaların yaşandığını ve önlemlerin alınması gerektiğini belirttiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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