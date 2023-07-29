Kamyonet yandı dumanı gökyüzünü kapladı

Editör: Ersoy ÖZDEN
Bursa'da bir kamyonet alev alev yandı. Yangın merkez Yıldırım ilçesi çevre yolu üzerinde çıktı. Otoban üzerinde kimliği henüz açıklanmayan bir sürücü malzeme yüklü kamyonetiyle seyir halindeyken dikiz aynasından kasadan alevlerin yükseldiğini fark etti.
Panik yapmayan sürücü yolun sağına çekerek aracından inip olayı hemen itfaiyeye bildirdi. Cayır cayır yanan kamyonetten yükselen kara dumanlar gökyüzünü bir anda kapladı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü.
İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.