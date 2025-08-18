Kamyonet yolcu otobüsüne arkadan çarptı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Kamyonet yolcu otobüsüne arkadan çarptı: Yaralılar var

Afyonkarahisar'da kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.E. (52) idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'ndaki köprü altında B.A'nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Ağız gargarasındaki alkol nedeniyle ceza kesilmişti! Mahkeme iptal etti
Ağız gargarasındaki alkol nedeniyle ceza kesilmişti! Mahkeme iptal etti
Kendi kendine öğrenen robotlar bilim dünyasını sarstı
Kendi kendine öğrenen robotlar bilim dünyasını sarstı
Kamyonet yolcu otobüsüne arkadan çarptı: Yaralılar var
Kamyonet yolcu otobüsüne arkadan çarptı: Yaralılar var
Ünlü gazeteci Beşiktaş haberini yalanladı
Ünlü gazeteci Beşiktaş haberini yalanladı
Son üç günde 1800 yardım tırından sadece 266'sı giriş yapabildi
Son üç günde 1800 yardım tırından sadece 266'sı giriş yapabildi