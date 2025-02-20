Kamyoneti ateşe verirken kameraya yakalandı

Kaynak: İHA

İzmir’de park halinde araçları kundakladığı iddia edilen bir kişi düzenlenerek gözaltına alındı. Görüntüde 18 yaşındaki şüphelinin araziye geldiği, benzin şişesiyle kamyoneti ateşe verdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay 17 Şubat gecesi saat 00.30 sıralarında Bayraklı Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'taki boş arazide meydana geldi. Park halinde bulunan ve V.T.'ye (42) ait olan 35 DC 2253 plakalı Volkswagen marka açık kasa kamyonet, benzin dökmek suretiyle kundaklandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 gün boyunca şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış güzergahında yaklaşık 120 saatlik kamera izlemesi yaptı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen şüpheli E.Ö.(18), 19 Şubat günü yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan kamyonetin kundaklandığı an çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde 18 yaşındaki şüphelinin araziye geldiği, benzin şişesiyle kamyoneti ateşe verdiği anlar yer aldı.

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