Kamyoneti kundaklayıp kayıplara karıştı! 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyoneti kundaklayıp kayıplara karıştı! 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

İzmir'de park halindeki kamyonete benzin dökerek ateşe veren E.Ö. (18), 120 saatlik kamera görüntülerini izlenerek yakalandı.

Olay, 17 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta meydana geldi. V.T.'ye (42) ait park halindeki 35 DC 2253 plakalı kamyonet üzerine benzin dökülüp kundaklandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 120 saatlik kamera görüntülerini izleyip, şüphelinin E.Ö. olduğunu tespit etti. E.Ö., dün polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; E.Ö.'nün olay yerine gelip, kamyoneti kundaklaması yer aldı.

Kamyoneti kundaklayıp kayıplara karıştı! 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Kamyoneti kundaklayıp kayıplara karıştı! 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Kamyoneti kundaklayıp kayıplara karıştı! 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

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