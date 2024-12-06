Kamyoneti yayaların üzerine sürdü park halindeki araçlara çarptı. Linçten polis kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mardın'de, kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürerek park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü iki araca çarptı. Kamyonetin durduğu bir anda kapıyı açıp, sürücüyü araçtan indirdi ve dayak başladı. Olay yerine gelen polisler sürücüyü linçten kurtardı.

Mardin'in Artuklu ilçesinden dehşet anları...Alkollü olduğu belirtilen bir sürücü yolda yürüyenlerle tartışmaya başladı. Sürücü daha sonra aracı geri çevirdi ve dehşet anları başladı. Yayaların üzerine kamyoneti süren sürücü, yol kenarına kenarındaki iki araca çarpıp, durdu. İşte bu andan sonra gerilim daha da arttı.

mardin4444.jpg

Mardin'de, kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürerek park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücüyü, linçten polis ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürdü.

foto334455.jpg

Manevra yapan sürücü, daha sonra aracıyla yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çevredekiler sürücüyü linç etmeye kalkışırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalığın arasından çıkardığı sürücüyü sağlık kontrollerinin ardından gözaltına aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

foto555-001.jpg

Son Haberler
Savunması pes dedirtti! Polis lastiklere ateş açarak durdurdu
İfadesinde sözleri pes dedirtti!
Amerika'yı sarsan suikastın tetikçisinin yüzü ortaya çıktı
Amerika'yı sarsan suikastın tetikçisinin yüzü ortaya çıktı
Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Şam'da büyük patlama iddiası
Şam'da büyük patlama iddiası
Jay-Jay Johanson 3 konser için Türkiye'ye geliyor
Jay-Jay Johanson 3 konser için Türkiye'ye geliyor