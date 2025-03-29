Kamyonetin çarptığı araç yan yola savruldu

Avcılar saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde, D-100 Karayolu'nda kaza meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden 34 TM 3 916 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre trafikteki bir başka araç tarafından sıkıştırılınca direksiyonu aniden orta şeride kırdı.

Bu sırada arkadan gelen 34 TM 3916 plakalı kamyonet hafif ticari araca çarptı. Araç, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüjü aşıp D-100 yan yola geçti.

Hafif ticari araçta bulunan sürücünün yanındaki kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğuna neden olan kazanın ardından hasar gören iki araç kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.