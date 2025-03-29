Kamyonetin çarptığı araç yan yola savruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyonetin çarptığı araç yan yola savruldu

Avcılar, D-100 Karayolu'nda kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak yan yola geçerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Avcılar saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde, D-100 Karayolu'nda kaza meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden 34 TM 3 916 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre trafikteki bir başka araç tarafından sıkıştırılınca direksiyonu aniden orta şeride kırdı.

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Bu sırada arkadan gelen 34 TM 3916 plakalı kamyonet hafif ticari araca çarptı. Araç, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüjü aşıp D-100 yan yola geçti.

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Hafif ticari araçta bulunan sürücünün yanındaki kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğuna neden olan kazanın ardından hasar gören iki araç kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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