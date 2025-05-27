Kamyonetin ‘yaya geçidi’nde çarptığı Hasan, öldü

Kaynak: DHA
Kamyonetin ‘yaya geçidi’nde çarptığı Hasan, öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Yıldırım kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

kamyonetin-yaya-gecidinde-carptigi-has-736236-217436.jpg

Erhan A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, bisikletiyle spor salonun giderken yaya geçidinden geçmeye çalışan Hasan Yıldırım’a çarptı.

kamyonetin-yaya-gecidinde-carptigi-has-736239-217436.jpg

Yıldırım, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, sevk edildiği Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Yıldırım’ın ölümü sebebiyle Zeki Cevher İlkokulu’ndaki mezuniyet töreninin iptal edildiği öğrenildi.

Son Haberler
Bulaşık makinesinde yıkanmaları tehlikeli! Bu 5 eşyayı uzak tutun
Bulaşık makinesinde yıkanmaları tehlikeli! Bu 5 eşyayı uzak tutun
İki Milli Cimnastikci Almanya’da finale kaldı
İki Milli Cimnastikci Almanya’da finale kaldı
Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Orta vadede en iyi yatırım aracı nedir?
Orta vadede en iyi yatırım aracı nedir?
Manda bile yuva yapmış
Manda bile yuva yapmış