Kamyonetiyle yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan Hasan Bülbül, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı. Bülbül, metrelerce savrulurken, sürücü ise aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Bülbül'ün cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Bülbül, bugün toprağa verildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, bölgedeki incelediği güvenlik kameralarından Hasan Bülbül'e çarpan kamyonetin plakasını tespit etti. 34 NKV 904 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet K., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi.