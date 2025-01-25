Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil, sıfır araç satışının yapıldığı bayiye daldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki Ticaret Lisesi karşısında meydana geldi. Kontrolsüz kavşaktan yola çıkan H.G. idaresindeki 07 NJ 251 plakalı otomobil, kamyonete yandan çarptı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, kaldırıma çıkıp, sıfır araç satışı yapılan bayiye daldı. Bayinin vitrinini yıkıp, içeri giren otomobil, park halindeki sıfır araca çarptı. Otomobilde, sıfır araçta ve bayide hasar meydana geldi.

Çarpışma anı ve otomobilin galeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kamyonetle çarpıştıktan sonra kaldırıma çıkıp, bayiden içeri girdiği ve sıfır araca çarptığı görüldü. Bayi içindekilerin de panikle kaçmaya çalıştığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

Kamyonetle çarpışan otomobil bayiye daldı; o anlar kamerada

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