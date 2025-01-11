Kamyonetle çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.



Kaza, Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 43 AEM 813 plakalı Tofaş marka otomobil ile 22 Sokak'tan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen 09 ZG 741 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için caddede güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.