5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Denizli’de kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:02
Takip Et

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı
+
Aa
-

İHA
Kaza, Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi yol ayrımını geçtikten yaklaşık 100 metre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet Acar idaresindeki 20 AIJ 092 plakalı Ford Cruger marka kamyonet ile Fethiye istikametinden Çameli istikametine seyir halinde iken Elmalı Mahallesi yol ayrımını geçtikten yaklaşık 100 metre sonra önünde giden bir aracı sollamaya çıktığı esnada karşı yönden gelen Ayhan Aydoğmuş yönetimindeki 20 AFC 668 plakalı Wolswagen Passat marka araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaptığı incelemede Ayhan Aydoğmuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.


Otomobilde yolcu olarak bulunan Buse Avşar ve Serhat Aydoğdu ile kamyonetin şoförü Ahmet Acar yolcu olarak bulunan Anıl Demirçelik isimli şahıslarda yaralandı. Meydana gelen kazada toplam 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılırken, araçlar da hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
2
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
3
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
4
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
5
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
6
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
7
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.