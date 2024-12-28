Kamyonette can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'de kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri sürücüsü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Gözne gişeleri yakınında meydana geldi. M.V. idaresindeki 01 AUS 747 plakalı kargo kamyoneti, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü M.V. araç içerisinde sıkıştı.

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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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