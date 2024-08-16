Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da kamyonla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkuteli-Antalya karayolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saat 15.00 sıralarında Yazır Mahallesi Korkuteli-Antalya Karayolu'nda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 07 FLP 48 plakalı kamyon ile Şaziye Ç. idaresindeki 07 MJB 98 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şaziye Ç. (36), Erdal K. (75), Erdal Talha Ç. (2) yaralandı. Otomobil içinde bulunan Sabahat Karagöz (74) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sek edilirken, Sabahat Karagöz'ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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