Kamyonu yükleyen bu illere yerleşmek istiyor! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kamyonu yükleyen bu illere yerleşmek istiyor! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri

Son dönemde İstanbul akın akın göç verirken diğer küçük iller ise tercih nedeni olmaya başladı.

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, vatandaşların yaşam maliyetlerini yakından takip etmesine neden oldu. Özellikle büyük şehirlerdeki yüksek kira giderleri, kalabalık yaşam şartları ve artan işsizlik oranları, birçok kişiyi daha yaşanabilir alternatifler aramaya itti. Bu bağlamda, Türkiye'nin en yaşanabilir illeri vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Yaşam maliyetinin daha düşük olduğu, sakin ve huzurlu bir yaşam sunan iller, özellikle emekliler, kalabalık aileler ve asgari ücretle çalışanlar için cazip hale geldi. İşte, hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye'nin en yaşanabilir illeri

  • Eskişehir:
    • Eskişehir, Türkiye'nin en modern ve yaşanabilir şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.
    • Uygun yaşam maliyetleri, gelişmiş ulaşım ağı, zengin kültürel etkinlikleri ve güvenli yaşam ortamı ile dikkat çekiyor.

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    • Özellikle öğrenciler ve genç aileler tarafından tercih ediliyor.
  • Bursa:
    • Bursa, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehir.
    • Yaşam maliyetleri büyük şehirlere göre daha uygun olan Bursa, gelişmiş sanayisi sayesinde iş imkanları da sunuyor.

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    • Özellikle emekliler ve sakin bir yaşam arayanlar için ideal bir seçenek.
  • Trabzon:
    • Trabzon, Karadeniz'in doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan bir şehir.
    • Sakin yaşam tarzı, uygun yaşam maliyetleri ve gelişen turizm sektörü ile dikkat çekiyor.

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    • Özellikle doğa ile iç içe yaşamak isteyenler ve emekliler için cazip bir seçenek.
  • Tekirdağ:
    • Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin hızla gelişen ve yaşanabilir şehirlerinden biri.
    • İstanbul'a yakınlığı, uygun yaşam maliyetleri ve gelişmiş sanayisi ile dikkat çekiyor.

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    • Özellikle İstanbul'da yaşayan ve daha sakin bir yaşam arayanlar tarafından tercih ediliyor.

  • Türkiye'nin en yaşanabilir illeri şu şekilde sıralanıyor;


81- MUŞ: Genel Endeks Puanı: 29,71
80- ŞIRNAK: Genel Endeks Puanı: 30,45
79- HAKKARİ: Genel Endeks Puanı: 30,94
78- SİİRT: Genel Endeks Puanı: 31,57
77- BİTLİS: Genel Endeks Puanı: 31,85
76- AĞRI: Genel Endeks Puanı: 32,44
75- IĞDIR: Genel Endeks Puanı: 33,86
74- ARDAHAN: Genel Endeks Puanı: 33,96
73- YOZGAT: Genel Endeks Puanı: 34,28
72- VAN: Genel Endeks Puanı: 35,51
71- BATMAN: Genel Endeks Puanı: 35,55
70- ADIYAMAN: Genel Endeks Puanı: 35,62
69- BİNGÖL: Genel Endeks Puanı: 36,46
68- OSMANİYE: Genel Endeks Puanı: 36,73
67- BAYBURT: Genel Endeks Puanı: 37,11
66- MARDİN: Genel Endeks Puanı: 37,23
65- DİYARBAKIR: Genel Endeks Puanı: 37,38
64- GÜMÜŞHANE: Genel Endeks Puanı: 37,47
63- AKSARAY: Genel Endeks Puanı: 37,72
62- KARS: Genel Endeks Puanı: 38,24
61- TOKAT: Genel Endeks Puanı: 39,53
60- ÇORUM: Genel Endeks Puanı: 39,55
59- KARAMAN: Genel Endeks Puanı: 39,97

58- TUNCELİ: Genel Endeks Puanı: 40,57
57- KİLİS: Genel Endeks Puanı: 40,96
56- KIRŞEHİR: Genel Endeks Puanı: 40,97
55- ŞANLIURFA: Genel Endeks Puanı: 41,09
54- NİĞDE: Genel Endeks Puanı: 41,21
53- AFYONKARAHİSAR: Genel Endeks Puanı: 41,24.
52- ÇANKIRI: Genel Endeks Puanı: 41,30
51- KAHRAMANMARAŞ: Genel Endeks Puanı: 41,76
50- KASTAMONU: Genel Endeks Puanı: 42,00
49- DÜZCE: Genel Endeks Puanı: 42,49
48- NEVŞEHİR: Genel Endeks Puanı: 42,66
47- BURDUR: Genel Endeks Puanı: 42,68
46- ERZİNCAN: Genel Endeks Puanı: 42,71
45- UŞAK: Genel Endeks Puanı: 42,79
44- ORDU: Genel Endeks Puanı: 43,05
43- RİZE: Genel Endeks Puanı: 43,40
42- SİNOP: Genel Endeks Puanı: 43,60
41- BARTIN: Genel Endeks Puanı: 43,63
40- AMASYA: Genel Endeks Puanı: 43,69
39- ERZURUM: Genel Endeks Puanı: 44,05
38- BİLECİK:Genel Endeks Puanı: 44,69
37- KIRIKKALE: Genel Endeks Puanı: 44,94
36- ISPARTA: Genel Endeks Puanı: 45,47
35- MANİSA: Genel Endeks Puanı: 45,54
34- GİRESUN: Genel Endeks Puanı: 45,72
33- GAZİANTEP: Genel Endeks Puanı: 46,55
32- KÜTAHYA: Genel Endeks Puanı: 46,57
31- SİVAS: Genel Endeks Puanı: 46,80
30- HATAY: Genel Endeks Puanı: 46,89

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