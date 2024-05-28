Kamyonun altında kaldı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonun altında kaldı hayatını kaybetti

59 yaşındaki Mine Çetinoğlu'na Zonguldak’ta kamyonun çarptı. Kazada hayatını kaybeden Çetinoğlu, Gökçebey ilçesinde toprağa verildi.

Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde yaşanan üzücü bir olayda, yaya geçidinden geçmeye çalışan 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, Mehmet K. yönetimindeki 34 U 4638 plakalı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Mehmet K. olay yerinde gözaltına alındı ve Zonguldak Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetinoğlu'nun vefatı üzerine Gökçebey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Çetinoğlu'nun cenazesi aile mezarlığına defnedildi. Törene Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve Çetinoğlu'nun yakınları katıldı.

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