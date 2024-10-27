Kamyonun çarptığı otomobil ters döndü

Kaynak: İHA
Kamyonun çarptığı otomobil ters döndü

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, petrol istasyonundan anayola çıktığı sırada Ünye istikametinden Fatsa istikametine gitmekte olan kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil anayolda ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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