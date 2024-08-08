Kamyonun çarptığı ticari taksi yayaların arasına dalıp dereye uçtu

Akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sedat Ç.'nin kontrolündeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, freninin boşalması sonrası Emirhan P.'nin kontrolündeki 67 T 5052 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü Emirhan P., kaldırımda yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, Niyazi Yıldız ve kızı Buse Yıldız'a çarparak korkulukları aşarak dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı sonrası, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı.



KALDIRIMDA YÜRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Zehra Yolaçan kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, yaralıların hastanelere sevk edilmesinden sonra yeniden trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsü Sedat Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.