Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı

Kaza, sabah saat 11 sularında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, frenleri patlayan bir kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyon içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.