Kan bağışına yoğun ilgi

Vatandaşlar, kan bağışı öncesinde gerekli formları doldurarak sağlık kontrolünden geçti ve ardından gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

"HERKESİ KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUM"

Kampanyaya katılan bağışçılarından Cuma Kaya, kan vermenin toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, "Kan vermenin hem sağlık hem de toplumsal dayanışma için değerli. Kan, insanlar için sürekli bir ihtiyaç. Bu nedenle kan bağışı yapmak ve insanlara faydalı olmak büyük önem taşıyor. Sağlığım elverdiği sürece kan bağışına devam edeceğim. İnsanlarımız kan bağışı noktasında duyarlı olmaları gerekir. Herkesi kan bağışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karapınar'da Haziran ayında yapılan kan bağış kampanyasında 297 ünite kan alımı yapılmışken, 3 ay sonra Ağustos ayında düzenlenen kampanyada bu sayı 434 üniteye yükseldi.