‘Kan Çiçekleri’, 4. kez ‘dalya’ dedi

Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş’ın başrollerini paylaştığı ‘Kan Çiçekleri’ dizisi, büyük bir başarıya imza attı.

Kanal 7’de hafta içi her gün saat 14.50’de ekrana gelen dizi, dün 4. kez ‘dalya’ demenin gururunu yaşadı. 400 bölümü geride bırakan yapımın önümüzdeki günlerde final yapması bekleniyor. Gündüz kuşağında bu kadar uzun süreli yayında kalmak kolay iş değildir. Kendi kuşağı göz önüne alındığında reytingleri pek de fena sayılmayan dizinin ekranlara veda edecek olması şaşırtıcı. Final kararının ardından oyuncuların bile sosyal medya paylaşımlarında motivasyonlarının düştüğü belli oluyor. Bu tarz gelişmeler, son bölüme kadar söylenmese çok daha şık olur. Çünkü, böylesi durumlar öğrenildiği zaman hem oyuncuların hem set çalışanlarının hem de dizinin takipçilerinin gardı düşüyor.

Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, harika bir ikili oldu. Bundan sonraki süreçte yollarının açık olduğu aşikâr. Onları ilerleyen günlerde şahane projelerde göreceğimiz kanısındayım.

Atiye’den ‘Anlayana’

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Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Atiye, yeni şarkısı ‘Anlayana’yı yayınladı.

Sözleri Sibel Algan’a ait şarkının düzenlemesi Erol Sebebci imzası taşıyor. Şarkı, enerjik vokalleri, salınan ritimleri, hareketli tarzıyla sıra dışı bir dünyanın kapısını aralıyor. Sıkı bir dans şarkısı olmasının yanında enerjisi yüksek yapısı ve sözleriyle yeni bir manifestonun fitilini ateşliyor.

K-Pop’un renkli ve dinamik makyaj unsurlarını kendi tarzıyla birleştirerek benzersiz bir stil yaratan Atiye, sergilediği etkileyici dans performansıyla ve minimalist-avangard kıyafetleriyle moda dünyasında iz bırakıyor. Dinleyeni bol olsun.

Esat Erçetingöz’e 51 yıllık vefa

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Ege Telgraf Gazetesi’nde bir haber gördüm. İzmirli usta gazeteci Esat Erçetingöz’ün meslek hayatında 51 yılı geride bıraktığı yazıyordu. Geçtiğimiz yıl kendisiyle Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’nde birlikteydik. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde onun adına düzenlenen ‘vefa gecesi’nde dostları ve meslektaşlarıyla bir araya gelmiş.

Gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Esat Erçetingöz, adına yapılan bu vefanın yalnızca bir insanın emeğine değil; gazeteciliğe olan inancın ve mesleğe duyulan saygının bir yansıması olduğunu belirtmiş. Usta isim, kendisini gecede yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek “51 yıllık meslek hayatımda yaşadığım her anıyı ve her tecrübeyi daha da anlamlı kıldınız” demiş.

Gazetecilikte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci Esat Erçetingöz’e sağlıklı ömürler diliyorum.