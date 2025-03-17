Kan donduran akraba kavgası! Baba ve oğlu öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası'nda gerçekleşti.

Aktarılanlara göre aralarında önceye dayalı husumet bulunan amca çocukları arasında iftardan hemen önce henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 60 yaşındaki P.Ç. ve 16 yaşındaki D.Ç.'nin tabanca ve tüfekle ateş etmesi sonucu 53 yaşındaki İsmail Çakıl ve 25 yaşındaki oğlu Ömer Osman Çakıl vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin ise kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.