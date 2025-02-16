Kan donduran arkadaş cinayeti! 650 TL için vurup uçurumdan attı

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Bursa’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe yakınlarda gerçekleşti. Arkadaşı Derviş Ö.., ile aynı araçta gederken 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, 650 lira borcunu isteyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tansiyon yükselince Derviş Ö., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz’a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz’ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Ayaz’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği belirleyen ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı.