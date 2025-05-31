Kan donduran cinayet! Aile meclisi genç kızı boğarak katletti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kan donduran cinayet! Aile meclisi genç kızı boğarak katletti

Gaziantep'te 3 çocuk annesi genç kız annesi tarafından boğularak katledildi. Cinayeti, anne, baba ve 2 kardeş planladığını itiraf etti. Detaylar kan dondurdu.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kan donduran cinayet! Aile meclisi genç kızı boğarak katletti

ANNE, BABA VE 2 KARDEŞ GÖZALTINDA

Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Kan donduran cinayet! Aile meclisi genç kızı boğarak katletti​​​​​​​

AİLE ÜYELERİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kan donduran cinayet! Aile meclisi genç kızı boğarak katletti​​​​​​​

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kan donduran cinayet! Aile meclisi genç kızı boğarak katletti

Kan donduran cinayet! Aile meclisi genç kızı boğarak katletti

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