Kan donduran cinayet! Gurbetçi işçi Türk patronunu öldürdü cesetle saatlerce dolaştı

Otomobil lastikçisi Gürsel Özçelik, çalışanı Murat P. tarafından başından vurularak öldürüldü.

BAŞINDAN SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Hagen şehrinde, Murat P., patronu Gürsel Özçelik’i başından silahla vurarak öldürdü. Cesetle 2 saat dolaşan Murat P. olay yerinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta polisi arayarak kendini ihbar etti.

İKİ SAAT DOLAŞTI, SONRA POLİSİ ARADI

Bild'de yer alan habere göre, Murat P. cinayetin ardından iki saat boyunca aracıyla yoluna devam etti daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.

Polis, Krefeld yakınlarından geçen A3 otoyolunda bulunan bir dinlenme istasyonunda otomobil içinde hem Murat P.'yi hem de Gürsel Özçelik’i buldu.

Olaya ilişkin polis soruşturması devam ederken tutuklanan Murat P. kendisini "nefsi müdafaa" diyerek savundu.