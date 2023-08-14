Kan donduran manzara. Köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Kan donduran manzara. Köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

Korkunç olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde boş bir arazide yaşandı. Dün öğle saatlerinde köprüden geçen vatandaş boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin bir şeyler yediğini fark etti. Daha sonra poşetin içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, poşete koyulmuş olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve vücudunun kurtlandığı öğrenilirken, yeni doğmuş bebeğin tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği iddia edildi.

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.

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