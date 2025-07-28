Kan donduran olay: Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kan donduran olay, gece saat 03.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Beytullah C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Emine C. (60) ve babası Ahmet C. (65) ile tartışmaya başladı.

Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!

Tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Çevredeki vatandaşların duyduğu sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!

Sağlık ekipleri, baba Ahmet C.'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından babanın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!​​​​​​​

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Emine C. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!​​​​​​​

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Beytullah C., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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