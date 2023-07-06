Kan donduran olay! Çöp konteynerindeki ölü bebek olayında yeni gelişme

Polisin 550 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda çöp konteynerine atılan yeni doğan bebek cesedinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

Kan donduran olay! Çöp konteynerindeki ölü bebek olayında yeni gelişme

Kayseri'de, çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş ölü bebeğin annesi olduğu belirlenen İ.C. (32), 550 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİ DOĞDUĞU ANLAŞILDI

2 gün önce sabah saat 07.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

550 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Polisin, bebeğin ailesini bulmak için başlattığı çalışmada 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtları çıkarılarak sorgulandı. Bölgede, 550 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, İ.C.'nin 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiği, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra aynı markete karnında şişlik ve yanında bebek olmadan tekrar geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine İ.C., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖLÜ DOĞURDUĞUNU SÖYLEDİ

İ.C.'nin emniyetteki ifadesinde, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğunu belirttiği bebeğini çöp konteynerine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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