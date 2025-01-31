Kan donduran olay: Çöplükte bebek cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kan donduran olay: Çöplükte bebek cesedi bulundu

Adana'yı ayağa kaldıran kan donduran bir olay yaşandı. Ekipler katı atık bertaraf merkezinde çöp ayrıştırırken bebek cesedi buldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, Adana Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'ndeki katı atık bertaraf merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar erkek bebek cesedi buldu.

aw381378-01.jpg

İhbar üzerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerinin ardından bebek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı ardından da çöp aracıyla tesise götürüldüğü belirlendi.

aw381378-02.jpg

Ekipler bebeğin çöpe atıldığında sağ olup olmadığını ve bebeğin kim tarafından çöpe atıldığını araştırıyor.

aw381378-03.jpg

Son Haberler
İnsan kaçakçıları tutuklandı
İnsan kaçakçıları tutuklandı
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Kapıkule’de zehir tacirlerine geçit yok! LPG tankına ve vites kutusuna gizlenmişler: Tam 217 kilo
LPG tankına ve vites kutusuna gizlemişler! Çuvallar dolusu ele geçirildi...