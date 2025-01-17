Kan donduran olay! Malatya’da evine misafir ettiği kişi tarafından öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Gürbüz, İstanbul'dan gelen yakını Burak K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında B. K., Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gürbüz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Burak K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

2 GÜN ÖNCE ZİYARETE GELMİŞ

İstanbul'dan iki gün önce evine misafir olarak gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen yeğeni Burak K. ile 81 yaşındaki Emine Gürbüz'ün bilinmeyen nedenle tartıştığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

B.K. gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak defin edilmek üzere Darende ilçesine götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.