Kan donduran olay!Aynı gölette bir yıl arayla ikinci facia



Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Karesi ilçesi Deliklitaş Mahallesi mevkiindeki sulama kanalında 2 çocuğun kaybolduğu ihbarı alındı.

Olay yerine AFAD'a bağlı 2 dalgıç ve 4 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 4 dalgıç ve 1 personel olmak üzere toplam 11 kişilik ekip sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 15 yaşındaki Efe Ahmet Ö. ile 13 yaşındaki Poyraz Ç.'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Her iki çocuğun cenazeleri göletten ekipler tarafından çıkarıldı. Cenazeler adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan aynı bölgede Haziran 2024'te yine bir anne ile oğlunun boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Mahalle sakinleri, uyarı levhaları ve güvenlik önlemleri konusunda yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.