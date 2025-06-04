İŞTE CHP!.. (9. BÖLÜM)

Kan gölünde olgunlaşan askeri darbe

Her gün, yurdun dört bir yanında mensuplarını al bayrağa sarılı tabutlarla toprağa veren Türk milliyetçileri, efsane Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’a yapılan suikast haberiyle yıkıldı. Eski Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim de bir süre sonra terör kurbanları arasına katıldı. Tırmanan terör ülkeyi koşar adım 12 Eylül’e götürüyordu.

1979 yılının Kasım ayından Aralık sonuna kadar 104 ülkücü, komünist militanlar tarafından şehit edildi. 20 Kasım 1979 tarihinde MHP Bakırköy İlçe Başkanı mühendis Mehmet Başak İstanbul’da, 3 Aralık 1979 tarihinde gazeteci-yazar Kemal Fedai Coşkuner İzmir’de, 5 Aralık 1979 tarihinde Kars İl Başkanı Av. Hüseyin Cahit Aküzüm, 24 Aralık 1979 tarihinde Ankara Ulus İlçe Başkanı Şahin Bingöl, 25 Aralık 1979 tarihinde Çankaya İlçe Başkanı Hamza Uzgören ve 27 Aralık 1979 tarihinde MHP Gençlik Kollarından ve Ülküm adlı memur teşkilatı yöneticilerinden Ercüment Yahnici saldırılar sonucunda şehit düştüler.

BAKIRKÖY’ÜN 6 İLÇE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Başak’ın şehit düşüşü Milliyetçi Hareketin her gün birçok şehit verdiği İstanbul’da parti çalışmalarından çok şehit cenazelerinin kaldırıldığı olağanüstü dönemin şartlarını gözler önüne koyması açısından çarpıcı bir örnektir. Daha önce de pek çok saldırıya uğrayan Mehmet Başak İlçe başkanı seçildikten sonra İstanbul Türkeş’i katıldığı toplantıda söz alıp: “Ben Bakırköy’ün 3 yıl içindeki 6. başkanıyım. Benden evvelkiler hep vuruldular, ben de bekleyeyim mi? Hükümetin, emniyetin hali malûm…” Bu konuşmanın ardından 15 gün sonra Türkeş’in telefonu acı bir haberle çalacaktı. Telefondaki ses Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Başak’ın yanındaki korumasıyla beraber şehit edildiğini söylüyordu…

TARİŞ’TE AYAKLANMA PROVASI YAPILDI

Türkiye artık günde ortalama 10 kişinin öldüğü bir ülke haline gelmişti. Kızıl şiddet ve terör, Ocak-Nisan arasında 300’den fazla ülkücüyü şehit etmişti. Ankara, İstanbul, Adana, Bursa gibi büyük şehirlerde toplu katliamlar yapılacaktı. Ülkücülerin devam ettiği lokaller, kahveler, bombalı saldırılara uğruyor, dernekler, teşkilatlar ve evler otomatik silahlı Marksist militanların kanlı baskınlarıyla kan gölüne döndürülüp masum insanların canları alınıyordu.

Milliyetçi katliamı ile birlikte devletin müesseselerinde de çatışmalar çıkmasına vesile olacak eylemlere girişen Marksist örgütlerin 22 Ocak 1980’de İzmir Tariş fabrikalarında başlattıkları olaylar kısa zamanda İzmir’in diğer semtlerine de yayıldı. Güvenlik kuvvetleriyle sol eylemciler arasındaki silahlı çatışma günlerce sürdü. Bu olaylar devlet ve millet düşmanı Marksist militanların genel ayaklanma provalarından biriydi. CHP iktidarı zamanında Tariş fabrikalarında işe alınan Marksist örgüt üyesi militanlar zamanla bu fabrikadaki kontrolü ellerine almıştı. Tariş’i yakıp yıkıp işçileri de kışkırtarak devletin güvenlik güçleri ile karşı karşıya getiren örgüt pek çok masumun kanının dökülmesine sebep oldu.

EFSANE BAKAN GÜN SAZAK’A KANLI SUİKAST

Ülke 12 Eylül’e doğru hızla sürüklenirken kızıl katliam devam ediyordu. Anadolu’nun birçok il, ilçe ve beldesinde hergün milliyetçi gençler komünist militanların silahlı saldırılan sonucu şehit düşüyordu.

27 Mayıs 1980 Salı akşamı saat 21.00 sularında eşi ve çocukları ile beraber Eskişehir’den evine gelen MHP’nin efsane Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak, arabasının bagajını açarken iki komünist militanın saldırısına uğradı. Gün Sazak, iki kişinin otomatik silahla açtıkları ateşe karşılık vermek için belinde bulunan silahını çekemedi. Saldırı sırasında ağır yaralanan Gün Sazak hastaneye kaldırılırken son nefesini verdi. Sazak’ın şehadet haberi başta milliyetçi camia olmak üzere bütün ülkede bomba etkisi yarattı. Her gün, yurdun dört bir yanında birçok mensuplarını al bayrağa sarılı tabutlarla, tekbir sesleriyle toprağa veren Milliyetçi Hareket camiası, MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın şehadet haberiyle adeta yıkıldı.

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ertesi günü düzenlediği basın toplantısında cinayetten CHP lideri Ecevit’i sorumlu tutarak şöyle konuştu:

“Ecevit öyle bir politikacıdır ki, siyasi hayatı boyunca yalancılığı, iftiracılığı, kışkırtıcılığı kendisine meslek edinmiştir. Yalan ve iftira savurmak, masum insanları cani olarak ilan edip, onları kamuoyunda hedef haline getirmek Ecevit’in inatla sürdürdüğü bir tutumdur. Ecevit ne zaman Türk milliyetçileri ile ilgili olarak yalan ve iftiralar savurmuşsa, mutlaka ardından çok sayıda MHP’li ve ülkücü şehit edilmiştir. Ecevit’in kışkırtmaları sonunda dün ülküdaşımız Gün Sazak şehit edilmiştir. Ecevit öldürülen bütün milliyetçi vatandaşlarımızın manevi katilidir. Memleketimizde dökülen kanların sorumlusu Ecevit’tir. Komünist ve bölücü cinayet çetelerinin çektiği her tetiğin ardında mutlaka onun manevi mesuliyeti vardır. Yıllarca komünist ve bölücüleri himaye eden, onlara kanat geren, onlarla eylem ve cephe birliği kuran Ecevit’tir. Ecevit, anarşinin baş sorumlusu ve cinayetlerin kışkırtıcısıdır.”

BAŞBAKAN NİHAT ERİM DE TERÖR KURBANI

Terör artık; profesörleri, parti üst yöneticilerine hatta AP-MSP-MHP koalisyon hükümetinin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ı hedef alacak kadar tırmanmasına rağmen hız kesmedi. Ardından eski Başbakan Nihat Erim’e suikast gündeme bomba gibi düştü. Başbakan Erim ve koruma polisini İstanbul Dragos’ta deniz kulübüne girmek için otomobilden indikleri sırada 4 kişi tarafından çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Saldırganlar olay yerine, “Faşist Gün Sazak’tan sonra faşist Nihat Erim’i de cezalandırdık DEV-YOL” yazılı bir bildiri bırakarak kaçtı.

FATSA’DA DEVLET İÇİNDE DEVLET OLDULAR

Anarşi ve terörün bu derece kontrolden çıktığı günlerde gözler bir süredir devlet birimlerine sıra dışı haberlerin geldiği ancak müdahale edemediği Ordu’nun Fatsa ilçesine çevrildi. Mevcut belediye başkanının vefatı sonrası 1979’da yapılan ara seçime bağımsız aday olarak girip DEV-YOL’un desteğiyle başkan seçilen Fikri Sönmez (Terzi Fikri) ilçeyi örgütle birlikte yönetmeye başladı. DEV-YOL militanlarından oluşan Halk Komiteleri, Direniş Komiteleri ile ilçede adeta özerk bir yönetim yapısı oluşturulmuştu. Belediye Başkanı Terzi Fikri yönetim talimatlarını DEV-YOL lideri Oğuzhan Müftüoğlu’ndan alıyordu. DEV-YOL Merkez Komite üyeleri zaman zaman Ankara’dan gelip örgüt toplantılarını Fatsa’da yapıyorlardı. Devrin Başbakanı Süleyman Demirel de kendisine ulaşan istihbaratlar ışığında, “Fatsa’ya bakın” uyarısında bulunmuştu. Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile konuşulan Fatsa’daki “devlet içinde devlet olma” girişimini “Ülkücü Hareket” isimli kitabında şöyle anlatıyor:

Devrimci Yol (DEV-YOL) adlı örgüt Karadeniz bölgesinden kitlesel bir güce kavuşmuştu. Örgüt Karadeniz dağlarına silahlı militanlar çıkarmış ve burada örgüt mensuplarına silah ve bomba eğitimi veriyordu. Fatsa’da, hakimiyet kuran DEV-YOL militanları ilçeyi yaşanmaz hale getirmişti. Bir çok Ülkücü aile Fatsa’yı terketmek zorunda kalmıştı. Asker- Polis, Fatsa ve bir çok il ve ilçede komünistlerin eylemlerini, saldırılarını seyrediyordu. Karadeniz’in şirin ilçesi Fatsa’da da olaylar devam edecekti. Fatsa’yı kurtarılmış bölge haline getiren Devrimci Yol hareketi estirmiş olduğu şiddet ve terörle Fatsa’da milliyetçi ve ülkücü tanınan onlarca ülkücü hareket mensubunu (aralarında çocuklar dahi olmak üzere) alçakça şehit etmişti.

ÖRGÜT İŞGALİNİ NOKTA OPERASYONU BİTİRDİ

Fatsa olayları 12 Temmuz 1980 tarihinde başlamış, bu ilçemizde her türlü lojistik mühimmat ve silah depoları bulunan Devrimci Yol adlı Çayanist örgüt üzerine “nokta operasyonu” adı altında güvenlik güçleri seri operasyonlar gerçekleştirdi. DEV-YOL örgütüne mensup militanlarla güvenlik güçleri arasında günlerce süren çatışmalar yaşandı. Başbakan Süleyman Demirel, “Çorum’u bırakın Fatsa’ya bakın” demek zorunda kalmıştı. “Fatsa’daki terör yuvalarının hakkından gelmeye mecburuz” diyen Başbakan Demirel, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’i makamına çağırıyor, “Fatsa çok karışık, bir Fatsa’ya gitseniz” diyor. “Gidemem” diyen Evren’e “Niye?” diye soran Demirel, “Teröristler bütün yolları tutuyor. Helikopterle gitsek helikopteri de düşürürler” karşılığını veriyor. Devrimci Yol örgütünün hâkim olduğu Fatsa’ya gitmekten niye çekindiğini Demirel’e anlatan Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren, “Orada Terzi Fikri diye biri çıkmış. Devlet benim diyormuş. Komite kurmuş. Fatsa’yı o komite (Dev-Yol örgütü) yönetiyor. Ne yapılıp, yapılmayacağının kararına örgüt karar veriyor. Devlet otoritesi sıfır. Devletin kanunları Fatsa’da işlemiyor, Dev- Yol Örgütü ilçeye hakim olmuş” diyordu. Kenan Evren, 12 Eylül’ün hemen ertesindeki günlerde Konya’da halka hitaben yaptığı bir konuşmada da Fatsa’yı kastederek, “Biz iktidara el koymasaydık bu gün bu kürsüde bizim yerimize ‘tek yol devrim’ diyen Devrimci Yolcular olacaktı” diyordu.

ORDU VALİSİ’NİN FATSA RAPORU

Fatsa’daki bu kabul edilemez duruma son vermek için Ordu Valiliği görevine getirilen Reşat Akkaya işbaşına gelir gelmez devlet gücünü Fatsa’da göstermek için büyük çalışmalarda bulunmuştu. Akkaya’nın valiliği ile birlikte başta CHP olmak üzere Marksist gruplar Vali Akkaya’yı faşistlikle suçlayıp, kamuoyunda aleyhine saldırı kampanyaları başlattılar. Reşat Akkaya’nın devletin Fatsa’ya hakim olmasından sonra 3 Ağustos 1980 tarihinde sıkıyönetim koordinasyon toplantısında okuduğu raporunda “Fatsa’da meydana gelen olay Fatsa cumhuriyeti olayıdır. Orada devlet yoktur, terör örgütlerine seyirci kalınmıştır. Henüz Fatsa’nın başındayız, kökünde Kızıldere vardır. Bu mesele yarım bırakılamaz, bırakılırsa yüz tane daha Fatsa çıkar” diyordu. 12 Eylül sonrası tutuklanan Fikri Sönmez, 4 Mayıs 1985’de kaldığı cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü.

VE ORDU YÖNETİME EL KOYUYOR…

Metropoller DEV-YOL’un, DEV-SOL’un TDKP’ nin, TİKKO’nun, ACİLCİLERİN, MLSPB vb. terör örgütlerinin bombalarıyla, silahlı eylemleriyle inlerken askeri bir darbeye gerekçe olacak ortam günden güne olgunlaşıyordu. O günün gelmesi fazla gecikmedi. 12 Eylül 1980 saat 04:00’de düğmeye basılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime el koyma operasyonu başladı. Darbenin lideri Orgeneral Kenan Evren’in okuduğu bildiriyle; bütün yurtta sıkıyönetim ilan edildiği, hükümet ve Meclis’in feshedildiği, siyasi partilerin faaliyetlerine son verildiği ve tüm yurtta sokağa çıkma yasağı konulduğu duyuruldu.

Artık Türkiye için yeni bir dönem başlıyordu…

YARIN: Bölücü temsilcilerini Meclis’e taşıdılar

ÖNCEKİ BÖLÜMLER:

İŞTE CHP! 1.BÖLÜM: CHP’nin Marksist ideolojisi

İŞTE CHP! 2.BÖLÜM: Türk milliyetçilerine saldırdılar

İŞTE CHP! 3.BÖLÜM: Bülent Ecevit Hükümeti

İŞTE CHP! 4.BÖLÜM: Komünist ideolojiye alan açtılar

İŞTE CHP! 5.BÖLÜM: CHP iktidarı işkenceci POL-DER’le insanlık suçu işledi

İŞTE CHP! 6.BÖLÜM: Büyük Yürüyüş’ün unutulmaz sloganı: ZULÜM, İŞKENCE; İŞTE CHP!

İŞTE CHP! 7.BÖLÜM: Milliyetçiler Marksist saldırılarla soykırıma uğratıldı

İŞTE CHP! 8.BÖLÜM: CHP’nin zulüm iktidarı sandıkta cezalandırıldı