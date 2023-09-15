Kan grubunuza göre ne yemelisiniz?

Uzmanlar, kan grubuna uygun besinler teketildiğinde daha faydalı oacğı görüşünde. İşte o kan grupları ve tekitilmesi gereken o besinler…

Kan grubunuza göre ne yemelisiniz?

Editör: Naim Arıoğlu

0 KAN GRUBU:

0 grubu kan vahşi hayvanları avlayan ve onların etleriyle beslenen ilk insanların kan grubu. Dolayısıyla bu kan grubunda olanların asla vazgeçemeyeceği yiyeceklerin başında kırmızı et geliyor.

0 Grubu'nun yemesi gereken besinler şunlar
Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli

A KAN GRUBU:

A Grubu'nun ataları ilk vejetaryenler. Enfeksiyonlara karşı çok dirençli olan bu gruptaki insanların, kolera ve çiçek gibi hastalıkları atlattığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmış.

A Grubu'nun yemesi gerekenler:
Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balıkya da tavuk eti, sebze, brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler

B KAN GRUBU:

Bu kan gruplarının sindirim sistemi ise dayanıklı. Beslenmesinde katı kuralları yok.

Yemesi gerekenler:
Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık, (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, patates, lahana ve mantar.

AB KAN GRUBU:

A ve B gruplarının karışımından oluşan bu kan grubu çok nadir olarak görülüyor. Yani; A ile B'nin modern karışımı. Çevresel değişikliklerden kaynaklanan beslenme özellikleri gösteriyor. Sindirim sistemi çok duyarlı. Bağışıklık sistemi çok güçlü.

AB Grubu'nun yemesi gerekenler:
Domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta

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