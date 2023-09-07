Kan hücreleri alarm verir mi?

Ciltteki renk değişimleri, kan hücrelerinizin alarm verdiğini mi gösterir. İşte yanıtı…

Kan hücreleri alarm verir mi?

CİLDİNİZDEKİ RENK DEĞİŞİMİ

Akne sorunu, cilt lekeleri, kırışıklık ve sarkma gibi olumsuzluklar pek çok insanın estetik görünümünü ve psikolojisini bozuyor. “Cilt sorunları” olarak nitelendirilen bazı sorunlar, aslında B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabiliyor.

Suda çözünen vitaminlerden biri olan B12, merkezi sinir sisteminin işlevini düzenlemekten kan hücrelerinin sağlıklı bir şekilde işlerlik göstermesine kadar birçok görevi üstlenir. Cildinizde ortaya çıkan bazı belirtiler, birçok sorunun da işaretçisi olabilir. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre; B12 eksikliği belirtilerinin ortaya çıkması uzun bir zaman alabilir. Bunun sebebi ise; vücuttaki B12 vitamini depolarının yaklaşık iki ve dört yıl arasında dayanabilme kapasitesi.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLURSA?..

Kalp çarpıntısı

Güçsüzlük

Üşüme.

Depresyon ve aşırı sinirlilik

Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu.

Unutkanlık.

HÜCRELER NASIL ALARM VERİR

Sarı renkteki cilt tonunun bazı durumlarda vitamin eksikliğinden dolayı ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Sarılık olarak da bilinen sorun, cildin yanı sıra gözün beyaz bölümünde de sarı renk şeklinde ortaya çıkabilir. Sarı cilt tonu, vücudun kırmızı kan hücrelerinin parçalandığında ortaya çıkan yüksek bilirubin seviyeleri nedeniyle ortaya çıkar. Bu nedenle B12 eksikliği, sarılık sorununun ardındaki etken olabilir.

Bir diğer belirti ise "parestezi" adı da verilen ciltteki iğne batması hissidir. Özellikle eller ve ayaklarda ortaya çıksa da bu belirti, özellikle birçok yetişkin ve çocuk arasındaki en belirgin semptomdur.

B12 EKSİKLİĞİ İÇİN BUNLARI YAPMALI

Bu yüzden, her bireyin B12 açısından zengin besin kaynaklarını tüketmesi önerilir. Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır. Peki o besinler hangileridir? İşte o besinler:

Süt, yoğurt, peynir.

Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alır.

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar.

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri.

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı

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