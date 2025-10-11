Sabah kahvaltısında hızla hazırlanan ve genellikle "sağlıklı" etiketleriyle sunulan şekerli gevrekler, meyveli yoğurtlar ve benzeri işlenmiş gıdaların, tüketicileri farkında olmadan ciddi sağlık risklerine maruz bıraktığı bilim dünyasının gündemine oturdu.

Yapılan son çalışmalar ve yabancı kardiyoloji uzmanlarının görüşleri, bu tür gıdaların masumiyetini sorgulattı. Yabancı uzmanlar, bu gıdaların uzun vadede sağlığı baltaladığına dikkat çekti.

KAN ŞEKERİ ZİRVEYE ÇIKIYOR

ABD'deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. David Ludwig, rafine tahıllar ve ilave şeker içeren yüksek oranda işlenmiş karbonhidratların, obezite ve diyabet oranlarını artırdığını açıkça ifade etti.

Dr. Ludwig, bu tür gıdaların kısa süreli tokluk hissinin ardından kan şekerinde ani yükselişlere yol açtığını ve bunun da insülin direncine davetiye çıkardığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinler için günlük serbest şeker alımının toplam enerji alımının %10'unun altında tutulmasını, ek sağlık yararları için ise %5'in altına düşürülmesini tavsiye etti. Ancak araştırmalar, bir kase şekerli kahvaltılık gevreğin bile bu limitin önemli bir kısmını karşıladığını gösterdi.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDA KRİTİK ARTIŞ

Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne (ESC) sunulan çalışmalar, ultra işlenmiş gıdaların (ki bu kategoriye birçok kahvaltılık gevrek, bisküvi ve şekerli ürün girdi) kalp-damar hastalıkları riskini neredeyse %25 oranında artırabileceğine işaret etti.

Çin Dördüncü Askeri Tıp Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ikinci bir çalışma da, en çok ultra işlenmiş gıdaları tüketenlerin kalp krizi, felç veya anjina geçirme olasılığının yaklaşık %25 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

İngiliz hekim ve uzman Dr. Chris van Tulleken, bu çalışmaların, ultra işlenmiş gıda tüketiminin artmasının kalp-damar hastalığı riskini artırdığını gösteren büyük ve büyüyen bir literatürle tamamen tutarlı olduğunu kaydetti.

Dr. Van Tulleken, bu ürünlerin bağırsakları iltihaplandırdığını, iştah düzenlemesini bozduğunu, hormon seviyelerini değiştirdiğini ve sigara içmeye benzer şekilde hastalık riskini artırdığını vurguladı.

KANSER RİSKİ UYARISI

Hint asıllı kanser uzmanı Dr. Krishna, özellikle kahvaltılık gevrekler, aromalı yoğurtlar ve paketli meyve suları gibi yaygın kahvaltılık gıdalardaki gizli şeker bombasına dikkat çekti. Dr. Krishna, sadece bir kase gevreğin üç ila dört yemek kaşığı şeker içerebileceğini belirterek, "Gizli şeker sadece kiloyu etkilemekle kalmıyor; kan şekeri seviyelerini, diyabet riskini ve kanser riskini içeren uzun vadeli sağlığı da etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, tüketicilerin etiketleri dikkatle okumaları, şekersiz alternatifleri tercih etmeleri ve günlük beslenmelerindeki şeker miktarını aşamalı olarak azaltmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Hızlı bir başlangıç yapma isteğiyle kaşık kaşık tüketilen bu ürünlerin, uzun vadede telafisi zor sağlık maliyetleri doğurduğu tespit edildi.