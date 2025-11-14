Kan şekeri seviyelerinin kontrol altına alınmasında, köklü ve zorlu diyet programları yerine, günlük beslenme düzeninde yapılan küçük ve uygulanabilir değişikliklerin bile son derece etkili olabileceği bilim dünyasında yankı uyandırdı.

Yapılan son araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, diyabet ve prediyabetle mücadelede bu basit stratejilerin gücünü ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle Akdeniz tipi beslenmeye geçiş ve karbonhidrat zamanlamasının, farmakolojik tedavileri destekleyici kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Özellikle lifli gıdaların tüketimini artırmanın, öğün sonrası kan şekeri yükselişini (postprandiyal glikoz) ciddi ölçüde yavaşlattığı belirlendi.

İngiltere'deki saygın Diabetes UK dergisinde yayımlanan bir çalışma, yemeğe başlarken sebze gibi lif ve protein içeriği yüksek besinlerle başlamanın, sonrasında tüketilen karbonhidratın glisemik etkisini düşürdüğünü gösterdi.

Bir diğer kritik bulgu ise, gün içindeki besin alımının zamanlamasıyla ilgili oldu. ABD'de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden metabolizma uzmanlarının yürüttüğü geniş kapsamlı bir araştırmada, günün erken saatlerinde daha yoğun karbonhidrat alımının, akşam saatlerine kıyasla daha iyi kan şekeri regülasyonu sağladığı saptandı.

UZMANLAR TEK BİR NOKTADA BULUŞTU

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan yabancı uzmanlar, basit ama etkili stratejiler üzerinde birleşti.

Dr. Sarah Hallberg, (ABD, Tıbbi Beslenme Uzmanı ve Low Carb Down Under Kurucusu) karbonhidrat kalitesine odaklanmanın önemini ifade etti:

"Önemli olan karbonhidratı tamamen kesmek değil, beyaz un ve şekerden elde edilen işlenmiş karbonhidratları sebze, bakliyat ve tam tahıllardan gelen karmaşık karbonhidratlarla değiştirmektir. Bu basit bir geçiş, ancak metabolik yanıt üzerindeki etkisi devrim niteliğindedir."

Prof. Dr. Giorgio Sesti, (İtalya, Roma Sapienza Üniversitesi Endokrinoloji Bölümü Başkanı) ise Akdeniz Diyetinin gücüne dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Akdeniz beslenme düzeni, yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri (zeytinyağı) ve bitkisel lif içermesi sebebiyle doğal bir anti-diyabetik etki sunar. Bu tarzda bir beslenme yapısına geçiş, kan şekeri kontrolünde genellikle farmakolojik tedavinin etkinliğini artıran bir temel oluşturmaktadır."

Kanada'dan Dr. David Jenkins, (Toronto Üniversitesi, Beslenme Bilimleri Profesörü ve Glisemik İndeks konseptinin öncülerinden) ise su tüketimiyle ilgili çarpıcı bir veriyi ortaya koydu:

"Yeterli su tüketimi, böbreklerin fazla şekeri vücuttan atma yeteneğini destekler. Günde 2-2.5 litre su tüketiminin kan glikoz düzeylerinde fark edilebilir bir düşüşe katkı sağladığı gözlemlendi."

GELECEĞE YÖNELİK UMUT VERİCİ PERSPEKTİF

Uluslararası sağlık kuruluşları, özellikle prediyabet tanısı alan bireyleri ve Tip 2 diyabet hastalarını, ilaç tedavilerine ek olarak bu tür yaşam tarzı ve beslenme değişikliklerini benimsemeye teşvik etti.

Bilimsel veriler, basit beslenme tercihlerinin, kan şekeri yönetiminde maliyeti düşük, erişilebilir ve güçlü bir araç olduğunu kesin olarak teyit etmiş oldu.