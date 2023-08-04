Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm

Bilim insanları kan şekerini acısız ölçen bir test geliştirdi. İşte, ayrıntılar...

Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Diyabet hastalarının en büyük şikayeti kan alırken parmaklarına batırdıkları iğnenin acı vermesidir. Ancak Avustralya'da geliştirilen yeni bir test, bu duruma son vereceğe benziyor. Newcastle Üniversitesi'nde geliştirilen yeni test, iğneli testleri tarihe gömecek. Testi geliştiren ekibin başındaki bilim insanı Profesör Paul Dastoor.
Dastoor testin çok düşük maliyetle üretilebileceğine işaret etti ve şunları söyledi:

"Bu test gerçekten de acısız ve düşük maliyetli glukoz ölçüm dönemini başlattı. Dahası, diyabetlilerin sıkıntılarını gidermek açısından daha iyi sonuçları beraberinde getirme umutlarını da taşıyor."

Umut verici bu gelişme ise tesadüf sonucu ortaya çıktı. Bilim insanları aslında güneş pilleri üzerinde çalışırken, kan şekerinin tükürükle de ölçülebileceğini tespit etti.

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