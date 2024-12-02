Kan şekerini dengeleyen besinler neler? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

Günümüzde, sağlıklı beslenme ve kan şekeri kontrolü, özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci yaşayan bireyler için büyük önem taşımakta.

Uzmanlar, kan şekerini dengelemek için belirli besinlerin tüketilmesinin faydalı olduğunu vurgulamakta.

Kan şekerini dengeleyen besinler ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar ele alındı.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN BESİNLER

Tarçın: Tarçın, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan en bilinen baharatlardan biridir. İçerdiği bileşikler sayesinde insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlar.

Brokoli: Brokoli, içerdiği sülforafan maddesi ile kan şekerinin aniden yükselmesini engeller. Ayrıca, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri sayesinde diyabet riskini azaltır.

Kabak Çekirdeği: Kabak çekirdeği, magnezyum açısından zengin olup, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Magnezyum, insülinin etkili bir şekilde çalışmasını destekler.

Yulaf: Yulaf, yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerinin yavaşça yükselmesini sağlar. Bu da ani şeker dalgalanmalarını önler ve uzun süre tokluk hissi verir.

Yaban Mersini: Yaban mersini, antioksidanlar bakımından zengin olup, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, insülin duyarlılığını artırarak glikoz metabolizmasını iyileştirir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Beslenme uzmanı Dr. Elif Kaya, kan şekerini dengelemek için düzenli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Kan şekerini dengelemek için lif açısından zengin besinler tüketmek çok önemlidir. Lif, kan şekerinin yavaşça yükselmesini sağlar ve ani dalgalanmaları önler" sözlerini kulllandı.

Endokrinologlar ise, kan şekerini dengeleyen besinlerin yanı sıra düzenli egzersizin de önemine vurgu yaparak şunları aktardı:

"Egzersiz, vücudun insüline duyarlılığını artırır ve kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, kan şekeri kontrolü için faydalıdır"

Yapılan birçok bilimsel araştırma, belirli besinlerin kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu gösterdi. Örneğin, 2013 yılında yapılan bir çalışmada, tarçının insülin duyarlılığını artırarak kan şekerini düşürdüğü bulundu. Benzer şekilde, brokolinin içerdiği sülforafanın diyabet riskini azalttığı ve kan şekerini dengelediği gösterildi.

Kan şekerini dengelemek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için kritik bir adım olmasıyla dikkat çekti.

Tarçın, brokoli, kabak çekirdeği, yulaf ve yaban mersini gibi besinler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabildi.

Uzmanlar, bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesini ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesini önerdi.