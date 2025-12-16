Son yılların en çok konuşulan ilaçlarından biri olan ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmasının yanı sıra kilo kontrolünde de giderek yaygınlaşan Ozempic (etkin maddesi semaglutid), önemli bir yan etkiyle bilim dünyasının gündemine oturdu.

Yapılan araştırmalar, bu ilacı kullanan bireylerde meydana gelen toplam kilo kaybının önemli bir bölümünün, yağ dokusu yerine kas dokusundan kaynaklandığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER KAYGIYI ARTIRDI

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'da yayımlanan bir bilimsel incelemeye göre, GLP-1 reseptör agonistleri sınıfındaki semaglutid gibi ilaçlarla hızlı kilo verme sürecine giren hastalarda, kaybedilen her kilogramın yaklaşık yüzde 20 ila 40'ının yağsız vücut kütlesi (büyük ölçüde kas) olduğu saptandı. Normal, dengeli bir diyet ve egzersizle kilo verme sürecinde bu oranın yüzde 10-20 arasında kalması bekleniyordu.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Caroline Apovian, bu bulgulara dikkat çekerek, "Hızlı kilo kaybı her zaman kas kaybını tetikler, ancak bu ilaçlarla gördüğümüz oranın endişe verici düzeyde yüksek olduğu görüldü" diye ifade etti.

Dr. Apovian, kas kütlesinin korunmasının metabolizma hızını korumak ve genel sağlık için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

UZMANLAR UYARIYOR: ZAYIF-ŞİŞMAN SENDROMU RİSKİ

Kas kaybının, özellikle yaşlı bireylerde sarkopeni (kas kütlesi ve gücünün azalması) riskini artırdığı bildirildi.

New York Mount Sinai Hastanesi'nden metabolizma uzmanı Dr. Ania Jastreboff, bu durumun, bireylerin toplam ağırlığı azalmış olsa bile vücut kompozisyonu açısından sağlıksız bir duruma, yani "zayıf-şişman" (normal kiloda olup yüksek yağ oranına sahip) sendromuna yol açabileceğini belirtti.

Dr. Jastreboff, "Hastaların yalnızca tartıdaki sayılara odaklanmaması gerekiyor. Tedavi süresince yoğun protein alımı ve özellikle direnç egzersizleri ile kas dokusunu korumaları şarttır" şeklinde konuştu.

TEDAVİNİN GELECEĞİ VE YENİ STRATEJİLER

Uzmanlar, semaglutid gibi ilaçların obezite tedavisindeki yerinin yadsınamaz olduğunu, ancak kas koruyucu stratejilerin tedavi protokollerine acilen eklenmesi gerektiğini bildirdi.

Imperial College London'dan obezite araştırmacısı Prof. Stephen Bloom, bu sorunu çözmek için yeni nesil ilaçların geliştirildiğini aktardı.

Prof. Bloom, "Şu anda, yağ kaybını maksimize ederken kas kaybını minimize etmeyi hedefleyen, GLP-1 agonisti ile birlikte kas koruyucu ajanları birleştiren kombine tedaviler üzerinde çalıştık" açıklamasında bulundu.