Kan şekerini terazi gibi dengeleyen mucize ortaya çıktı

Küçük siyah taneleriyle sofralarda fark oluşturan beluga mercimeği, sağlıklı beslenme dünyasında adeta bir devrim yaptı.

İnsülin direncini azaltarak kan şekerini dengelemesi, demir ve magnezyum gibi hayati minerallerle vücudu güçlendirmesiyle bilim insanlarının ve beslenme uzmanlarının radarına giren bu süper besin, modern diyetlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, beluga mercimeğinin sadece lezzetli bir garnitür olmadığını, aynı zamanda metabolik sağlık için güçlü bir kalkan sunduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, beluga mercimeğinin düşük glisemik indeksli karbonhidratları ve polifenol antioksidanları sayesinde yemek sonrası kan şekeri artışlarını baskıladığını gösterdi.

Araştırmaya göre, düzenli mercimek tüketimi, açlık kan şekeri seviyelerini %15’e kadar düşürebiliyor ve insülin duyarlılığını artırdı.

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European Journal of Clinical Nutrition’da yer alan bir meta-analiz ise beluga mercimeğinin yüksek lif içeriğinin kan basıncını düşürdüğünü, kötü kolesterolü azalttığını ve kardiyovasküler sağlığı desteklediğini doğruladı. Bu etkiler, özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan bireyler için umut verici sonuçlar sundu.

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Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Beluga mercimeği, lif ve mineral içeriğiyle metabolik sağlık için eşsiz bir besin. İnsülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini azaltabilir” dedi. Willett, bu besinin glisemik yükünün düşük olması nedeniyle diyabet hastalarının diyetinde kilit bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Benzer şekilde, Mayo Clinic’ten beslenme uzmanı Katherine Zeratsky, beluga mercimeğinin magnezyum içeriğinin insülin duyarlılığını desteklediğini ve diyabet yönetiminde ek bir avantaj sağladığını belirtti.

DEMİR VE MAGNEZYUM DEPOSU

Beluga mercimeği, 120 gramlık bir porsiyonuyla bir yetişkinin günlük lif ihtiyacını karşılayacak kadar zengin bir lif kaynağı. Aynı zamanda demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi minerallerle dolu.

Demir, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini artırarak kansızlık sorununa karşı etkili bir destek sunarken, magnezyum kas ve sinir fonksiyonlarını güçlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı bir bireyin günlük 280-350 mg magnezyum alması gerekiyor. Beluga mercimeği, bu ihtiyacı doğal yollarla karşılamada öne çıktı.

Uzmanlar, böbrek hastalığı olanlar veya magnezyum takviyesi kullananlar için uyardı.

Zeratsky, “Aşırı magnezyum alımı nadir de olsa ishal veya karın kramplarına yol açabilir. Bu nedenle tüketim miktarını doktorla değerlendirmek önemli” dedi.

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MUTFAKTA LEZZET, SOFRADA SAĞLIK

Beluga mercimeğinin bir diğer avantajı, pişirildiğinde şeklini koruyarak dağılmaması. Bu özellik, onu salatalar, çorbalar ve mezeler için ideal kıldı.

Beslenme uzmanları, beluga mercimeğinin haftada 2-3 kez, yaklaşık yarım bardak porsiyonlarla tüketilmesini önerdi.

Haşlama işlemi ise oldukça basit: Mercimeği yıkayıp ayıkladıktan sonra, üstünü geçecek kadar suyla 20-25 dakika kaynatmak yeterli. Haşlama suyunu dökmek yerine tariflerde kullanarak besin değerlerini koruyabilirsiniz. Dr. Willett, “Beluga mercimeğini zeytinyağlı yemeklerle veya salatalarla kombinlemek hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek” diyerek pratik bir öneri sundu.

KANSERDEN KALP SAĞLIĞINA GENİŞ KAPSAMLI FAYDALAR

Beluga mercimeğinin faydaları kan şekeri ve mineral desteğiyle sınırlı değil. İçerdiği antosiyaninler, siyah rengini veren güçlü antioksidanlar, hücre hasarını azaltarak kanser riskini düşürdü. Özellikle kolon ve mide kanserine karşı koruyucu etkileri olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Ayrıca, yüksek lif içeriği bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sistemini güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini besleyen iyi bakterilerin artmasını sağladı.

DOĞAL VE GÜÇLÜ BİR SEÇENEK

Beluga mercimeği, insülin direncini frenleyen, kan şekerini dengeleyen ve demir ile magnezyum gibi temel mineralleri sunan bir besin olarak sağlıklı yaşamın yeni kahramanı.

Uzmanlar, bu siyah tanelerin düzenli tüketiminin diyabetten kalp sağlığına kadar geniş bir yelpazede faydalar sunduğunu vurguladı.

Sofralarınıza bu mucizevi besini ekleyerek hem lezzet hem de sağlık kazanabilirsiniz. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa, tüketim miktarını doktorunuza danışmayı unutmayın.