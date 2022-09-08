Doç.Dr. Taşlıpınar: 'Kan şekerinizi sık aralıklarla ölçün

Şeker hastalığının vücutta damardan zengin kalp, böbrek, göz, beyin gibi organlara zarar verdiğini ifade eden Doç. Dr. Taşlıpınar, "Şeker Hastalığı, şeker yüksekliği ile seyreden hastalıktır. Kan şekerinin vücuttaki ayar mekanizması bozulmuş olup kanda şeker yükselmiştir. Bu yükselen kan şekeri uzun dönemde vücudun damarlarının bozulmasına neden olmaktadır, damarlar bozulunca da organların beslenmesi ve çalışması kötüleşmektedir" dedi.

Doç. Dr. Taşlıpınar, "Şeker hastalığı, kalpte damar tıkanıklıklarına ve kalp krizlerine, beyinde damar tıkanıkları ile inme-felce, böbrekte süzme işleminin bozulmasına; böbrek yetmezliğine, gözde kanamalara, görme kayıplarına neden olmaktadır" diye konuştu.

"ŞEKERİNİZİ DÜZENLİ ÖLÇTÜRÜN"

Doç. Dr. Taşlıpınar, "Özellikle, ailesinde şeker hastalığı olanlar, kilo fazlalığı olanlar, gebelikte şekeri çıkanlar, 4 kilo üzerinde bebek doğuran anneler, şeker hastalığı adayıdır. Ayrıca yüksek tansiyonlular, kan kolesterol veya trigliserid yüksekliği olanlar, 50 yaş altında damar problemi çıkanlar, insülin direnci olanlar, kan şekeri açlık 100-125 mg veya tokluk 140-200 mg arası saptananlar şeker hastalığına adaydır. Aday olmak; şeker hastalığının gelecekte çıkacağı, şekerin yükseleceği anlamını taşır. Bu kişilerin şeker ölçümü yaptırmasını ve önlem alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Taşlıpınar, sözlerine şöyle devam etti:

"Tip 2 diyabetin tedavisinde en önemli nokta beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin (egzersiz) sağlanmasıdır. Günlük veya gün aşırı 45 dakika yürüyüş, yüzme, pedal çevirme gibi egzersizler önerilmektedir. Beslenme ve hareketin düzenlenmesi sonrası tedavinin üçüncü önemli noktası hedef kilo kontrolü sağlanacak şekilde ilaçla tedavidir. Olması gereken vücut ağırlığında olmak şeker hastalığının ortaya çıkmasını geciktirdiği gibi; tedaviyi, şekerin yönetimini ve kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırır. Hatta kullanılan ilaçların dozunu, sayısını azaltır. Vücut ağırlığı boya göre ayarlanmaktadır. Bunu vücut kitle endeksi ile hesaplayarak anlıyoruz. Vücut kitle indeksi; kilonun, boyun metre cinsinden karesine bölünmesi halinde (kg/m2) elde edilen değerle ifade edilir ve bu değer en fazla 25 en az 19 olmalıdır. Bu kitle indeksinin normal aralıkta olmasını sağlayan kiloda kalmaya çalışmak lazım."

"ŞEKER HASTALARI KALP VE DAMAR KONTROLLERİNİ SIK ARALIKLARLA YAPTIRMALI"

Doç. Dr. Taşlıpınar, "Şeker hastalarında erken kalp ve beyin damar tıkanıklıkları, kalp krizi, gözde damar yırtılması, kanama, görme sorunu ve böbrekten protein çıkışı ihtimaline karşı aralıklarla kontroller yaptırılmalıdır. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalı, kontrolsüz, hastaneden uzak hayat tarzında daha çok derin, büyük ve ani krizlerle hastalar karşımıza çıkmaktadır. Şeker hastalığı gibi bir problem varsa aralıklarla yapılan kontroller sayesinde önceden teşhis ile rastgele sorunlarla karşılaşma ihtimali en aza indirilebilmektedir" dİye konuştu.

İHA