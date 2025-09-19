Kan sulandırıcı ilaçların karanlık yüzü ortaya çıktı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Son araştırmalar, warfarin ve doğrudan oral antikoagülanlar (DOAC'lar) gibi yaygın kullanılan ilaçların, besin etkileşimleri ve diğer ilaçlarla birleştiğinde beklenmedik riskler taşıdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, hastaların kendi başlarına doz ayarlaması yapmaktan kaçınmasını ve düzenli tıbbi takip altında kalmalarını tavsiye etti.

Cleveland Clinic'te hematoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Marc Blumenthal, "Kan sulandırıcılar, pıhtılaşmayı önleyerek damar tıkanıklıklarını engellese de, aşırı kanama riskini göz ardı etmek ölümcül olabilir" diye ifade etti.

Dr. Blumenthal'ın ekibi, yayınlanan bir çalışmada, DOAC kullanan hastaların yüzde 15'inin bitkisel takviyeler nedeniyle beklenmedik kanamalar yaşadığını belirledi. Bu bulgular, özellikle yaşlı popülasyonda, ilaçların karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bağlı değişken etkilerini vurguluyordu.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) verilerine göre, antikoagülan kullanan bireylerin yaklaşık yüzde 20'si, aspirin gibi antiplatelet ilaçlarla birlikte kullanımda gastrointestinal kanama riskini iki katına çıkardı. Harvard Tıp Fakültesi'nden kardiyolog Prof. Dr. Deepak L. Bhatt, bu konuda "NSAID'ler gibi ağrı kesicilerle kan sulandırıcıların birleşimi, mide kanamalarını tetikleyebilir; hastalar her yeni ilacı doktorlarına danışmadan almamalı" uyarısında bulundu.

Prof. Bhatt'ın araştırması, warfarin alan hastaların vitamin K açısından zengin gıdalar tüketimindeki ani değişikliklerin, Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR) değerlerini dengesizleştirerek pıhtılaşma sorunlarına yol açtığını gösterdi.

Mayo Clinic'in Antikoagülasyon Güvenliği Rehberi'nde, heparin gibi enjeksiyonluk kan sulandırıcıların uzun süreli kullanımının kemik erimesi riskini artırdığına dikkat çekildi.

Klinik direktörü Dr. Leslie J. Padratzik, "Hastalar, alkol ve greyfurt suyu gibi maddelerden uzak durmalı; bunlar ilaç metabolizmasını bozarak kanama olasılığını yükseltir" dedi.

Annals of Internal Medicine'da yayımlanan bir meta-analiz, apiksabanın DOAC'lar arasında en düşük kanama riskine sahip olduğunu, ancak yine de doktor denetiminin zorunlu kılındığını kanıtladı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA), atriyal fibrilasyon hastalarının yüzde 30'unda kan sulandırıcıların cerrahi öncesi kesilmesinin rebound hiperkoagülabiliteye yani ani pıhtılaşma artışına neden olduğunu rapor etti. Bu durum, beyin damarlarında tıkanıklıklara yol açarak felç vakalarını tetikledi.

Dr. Samuel Z. Goldhaber, Harvard Afiliye Hastaneleri'nde yürüttüğü çalışmada, "Pıhtı riski altındaki hastalar, ilaçlarını ani kesmemeli; geçiş dönemlerinde bridging tedaviler uygulanmalı" şeklinde görüş bildirdi.

Uzmanlar, hastaların tıbbi uyarı bileklikleri taşımasını ve acil durumlarda antikoagülan kullanımını bildirmesini önerdi.

AHRQ'nun (Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı) rehberliğinde, düzenli kan testlerinin INR seviyelerini izleyerek doz ayarlamalarının yapıldığı klinik programların, advers olayları yüzde 40 azalttığı kaydedildi. Bu uyarılar, özellikle pandemi sonrası artan evde ilaç kullanımında, bireysel hataların önlenmesine odaklandı.

Kan sulandırıcıların faydaları tartışılmaz olsa da, doktor kontrolü olmadan yönetilmeleri felaketle sonuçlanabilirdi.