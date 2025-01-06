Kanada Başbakanı istifa etti. Trump 'vali' demişti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Liberal Partisinden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine devam edeceğini ifade etti.

Trudeau "Ben bir savaşçıyım çünkü bu ülkenin daha iyi olmasını istiyorum. 2024 martına kadar yeni bir meclis dönemi gerekiyor. Ailemle kariyerim hakkında görüşmelerde bulundum. Çocuklarımla paylaştığım kararı sizinle de paylaşıyorum. Partimden ve başbakanlık görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP 'VALİ' DEMİŞTİ

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini tekrarlamıştı.